F1, Domenicali: “Ogni GP deve essere una nuova esperienza. Alonso? Un modello per tutti” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra le tematiche più interessanti di questo inizio di stagione di F1 c’è senza dubbio il ritorno ad alti livelli di Fernando Alonso con la sua nuova Aston Martin. Ne è compiaciuto anche Stefano Domenicali, presidente del circus: “Il ritorno di Alonso è una cosa fantastica per lui, per la F1 e per tutti gli altri. È un modello, un riferimento per tutti. Mostra cosa puoi ottenere quando non ti arrendi mai e dai il massimo”, ha affermato al quotidiano Welt. La F1 è stata certamente interessata da notevoli cambiamenti negli ultimi anni e degli altri potrebbero essere all’orizzonte. ”Vogliamo rendere Ogni Gran Premio diverso dai precedenti e dai successivi. Ognuno di essi deve essere ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra le tematiche più interessanti di questo inizio di stagione di F1 c’è senza dubbio il ritorno ad alti livelli di Fernandocon la suaAston Martin. Ne è compiaciuto anche Stefano, presidente del circus: “Il ritorno diè una cosa fantastica per lui, per la F1 e pergli altri. È un, un riferimento per. Mostra cosa puoi ottenere quando non ti arrendi mai e dai il massimo”, ha affermato al quotidiano Welt. La F1 è stata certamente interessata da notevoli cambiamenti negli ultimi anni e degli altri potrebberoall’orizzonte. ”Vogliamo rendereGran Premio diverso dai precedenti e dai successivi. Ognuno di essi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 | #Domenicali: “Ogni GP deve essere una nuova esperienza, dentro e fuori dalla pista. #Alonso? Un modello per t… - biagio4658 : Domenicali ad ogni intervista riesce a sparare una stronzata più grande della precedente ma mai più piccola della prossima. Ma come fa? - Nicola89144151 : RT @AntoDamiano1996: Mi pongo una domanda: ma sti nuovi fan, chi cazzo sono? Ogni 5 minuti Domenicali se ne esce con sta puttanata. Tanti l… - AntoDamiano1996 : Mi pongo una domanda: ma sti nuovi fan, chi cazzo sono? Ogni 5 minuti Domenicali se ne esce con sta puttanata. Tant… - iamgiadina : RT @_rik46: Faccio fatica a capire come un solo uomo possa mettere le sue palle belle grandi in bocca a tutto il circus della F1 EPPURE R… -