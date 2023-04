Ex prof multata, le guide turistiche bergamasche: “Crediamo alla buona fede, ma la sanzione tutela il nostro lavoro” (Di venerdì 14 aprile 2023) Continua a far discutere il caso della ex professoressa di arte in pensione multata per aver illustrato a titolo gratuito a un gruppetto di membri dell’Università per tutte le età di Casatenovo le bellezze di città alta. Ora a intervenire sono, con un comunicato congiunto, i presidenti delle associazioni “guide turistiche Città di Bergamo”, “Bergamo su&giù” e “AGIAT Bergamo”, che chiariscono la propria posizione sulla questione del controllo dell’abusivismo della professione. invio il comunicato stampa allegato, relativo alla questione del controllo dell’abusivismo della professione di guida turistica a Bergamo. “A seguito delle accese polemiche sui social media suscitate dalla sanzione comminata dalla Polizia ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 aprile 2023) Continua a far discutere il caso della exessoressa di arte in pensioneper aver illustrato a titolo gratuito a un gruppetto di membri dell’Università per tutte le età di Casatenovo le bellezze di città alta. Ora a intervenire sono, con un comunicato congiunto, i presidenti delle associazioni “Città di Bergamo”, “Bergamo su&giù” e “AGIAT Bergamo”, che chiariscono la propria posizione sulla questione del controllo dell’abusivismo dellaessione. invio il comunicato stampa allegato, relativoquestione del controllo dell’abusivismo dellaessione di guida turistica a Bergamo. “A seguito delle accese polemiche sui social media suscitate dcomminata dPolizia ...

