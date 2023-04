Evasione all'italiana. Peggio della fuga di Uss c'è solo lo scaricabarile: governo vs giudici e viceversa (Di venerdì 14 aprile 2023) Per la Corte d'Appello lombarda Nordio avrebbe potuto chiedere il carcere invece che i domiciliari ma non l'ha fatto. Per il ministero invece è colpa dei giudici di manica larga. Intanto una cosa è certa: il criminale che commerciava tecnoogie militare per conto di Putin è vivo, vegeto e libero in Russia. E ringrazia lo zar Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 aprile 2023) Per la Corte d'Appello lombarda Nordio avrebbe potuto chiedere il carcere invece che i domiciliari ma non l'ha fatto. Per il ministero invece è colpa deidi manica larga. Intanto una cosa è certa: il criminale che commerciava tecnoogie militare per conto di Putin è vivo, vegeto e libero in Russia. E ringrazia lo zar

