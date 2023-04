Eutanasia, l'Olanda approva il provvedimento per i bambini malati (Di venerdì 14 aprile 2023) Eutanasia, il Consiglio dei Ministri olandese ha deciso di renderla possibile quando si tratti di bambini molto malati che hanno ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 14 aprile 2023), il Consiglio dei Ministri olandese ha deciso di renderla possibile quando si tratti dimoltoche hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Olanda: via libera a #eutanasia per i bimbi incurabili. Protocolli estesi fino ai 12 anni, 'se la morte è inevita… - SkyTG24 : Olanda, via libera all'eutanasia per bambini incurabili - occhio_notizie : Eutanasia sui bambini (incurabili), via libera in #Olanda Ecco cosa prevede la legge >> - Nicolo060842 : RT @SkyTG24: Olanda, via libera all'eutanasia per bambini incurabili - SecolodItalia1 : L’Olanda approva l’eutanasia per i bimbi sotto i 12 anni che soffrono di un male incurabile -