Europei di Lotta, dal 17 aprile le gare: tutti gli Azzurri convocati (Di venerdì 14 aprile 2023) Da lunedì 17 a domenica 23 aprile a Zagabria andranno in scena gli Europei di Lotta. Attesi in Croazia 27 campioni continentali distribuiti tra le 30 categorie di peso in gara. Di seguito i convocati Azzurri. Libera: Simone Piroddu (57 kg), Colin Realbuto (65 kg), Gianluca Talamo (70 kg), Frank Chamizo (74 kg), Simone Iannattoni (86 kg), Benjamin Honis (97 kg), Abraham Conyedo (125 kg). Greco romana: Jacopo Sandron (63 kg), Zaur Kabaloev (67 kg), Luca Dariozzi (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg), Danila Sotnikov (130 kg). Femminile: Emanuela Liuzzi (50 kg), Morena De Vita (59 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (72 kg), Enrica Rinaldi (76 kg). Le gare inizieranno lunedì con le eliminatorie delle prime categorie di peso della Lotta ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023) Da lunedì 17 a domenica 23a Zagabria andranno in scena glidi. Attesi in Croazia 27 campioni continentali distribuiti tra le 30 categorie di peso in gara. Di seguito i. Libera: Simone Piroddu (57 kg), Colin Realbuto (65 kg), Gianluca Talamo (70 kg), Frank Chamizo (74 kg), Simone Iannattoni (86 kg), Benjamin Honis (97 kg), Abraham Conyedo (125 kg). Greco romana: Jacopo Sandron (63 kg), Zaur Kabaloev (67 kg), Luca Dariozzi (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg), Danila Sotnikov (130 kg). Femminile: Emanuela Liuzzi (50 kg), Morena De Vita (59 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (72 kg), Enrica Rinaldi (76 kg). Leinizieranno lunedì con le eliminatorie delle prime categorie di peso della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ginnasticando : ??Artistica, Europei 2023: Verso le finali, scopriamo le migliori interpreti delle qualifiche femminili ad Antalya… - asluigi46 : RT @Coninews: Tutto pronto per gli Europei di lotta! ???? Da lunedì 17 a domenica 23 aprile a Zagabria (Croazia) andrà in scena la rassegna… - Coninews : Tutto pronto per gli Europei di lotta! ???? Da lunedì 17 a domenica 23 aprile a Zagabria (Croazia) andrà in scena la… - theshieldofspo1 : Lunedì iniziano gli Europei di Lotta 2023 a Zagabria. Frank Chamizo, Abraham Conyedo, Enrica Rinaldi e gli altri az… - Giornaleditalia : #italpresssport Lotta: Europei. Chamizo guida la pattuglia azzurra a Zagabria -