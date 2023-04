Europa League: l’episodio surreale di Allegri con Paredes e la reazione ‘folle’ dell’azzurro (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 13:05:57 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Escena surreale che è stata vissuta tra Allegri E Muri nella Juventus – Sporting CP di Europa League. Il tecnico azzurro avrebbe schierato in campo il centrocampista argentino, Campione del Mondo in Qatar 2022, nel tratto finale del match… ma questo Doveva correre negli spogliatoi per prendere una maglia. La ragione? Aveva dato via il suo perché pensava che non sarebbe entrato. “A quel tempo Paredes aveva regalato la maglia pensando che non sarebbe più dovuto entrare in campo”, ha confermato lo stesso Allegri a fine partita. La sua reazione quando ha saputo che l’argentino era andato di corsa negli spogliatoi è stata di furia totale, come ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 13:05:57 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Escenache è stata vissuta traE Muri nella Juventus – Sporting CP di. Il tecnico azzurro avrebbe schierato in campo il centrocampista argentino, Campione del Mondo in Qatar 2022, nel tratto finale del match… ma questo Doveva correre negli spogliatoi per prendere una maglia. La ragione? Aveva dato via il suo perché pensava che non sarebbe entrato. “A quel tempoaveva regalato la maglia pensando che non sarebbe più dovuto entrare in campo”, ha confermato lo stessoa fine partita. La suaquando ha saputo che l’argentino era andato di corsa negli spogliatoi è stata di furia totale, come ...

I convocati della 30° giornata di Serie A 2022/2023 Trasferta con il Sassuolo per la Juventus che dovrà rinunciare per squalifica ad Alex Sandro mentre da valutare le condizioni di Szcezsny dopo l'uscita anticipata nella gara di Europa League di ieri. ... Juve: decisivo Gatti, ma continua il mal di gol Dopo il passo falso contro la Lazio in campionato, la Juventus si riscatta subito vincendo per 1 - 0 nell'andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona . Decisiva la gara di Federico Gatti , che nelle ultime uscite si sta sempre di più prendendo la scena nel mondo bianconero, scalando le gerarchie di Max ... Punizione immediata: l'UEFA lo esclude dall'Europa Dopo la direzione avvenuta nei quarti di finale d'andata, adesso, l'arbitro potrebbe essere escluso dai prossimi incontri europei. La situazione che ha visto protagonista l'arbitro di Milan - Napoli, ... Trasferta con il Sassuolo per la Juventus che dovrà rinunciare per squalifica ad Alex Sandro mentre da valutare le condizioni di Szcezsny dopo l'uscita anticipata nella gara didi ieri. ...Dopo il passo falso contro la Lazio in campionato, la Juventus si riscatta subito vincendo per 1 - 0 nell'andata dei quarti dicontro lo Sporting Lisbona . Decisiva la gara di Federico Gatti , che nelle ultime uscite si sta sempre di più prendendo la scena nel mondo bianconero, scalando le gerarchie di Max ...Dopo la direzione avvenuta nei quarti di finale d'andata, adesso, l'arbitro potrebbe essere escluso dai prossimi incontri europei. La situazione che ha visto protagonista l'arbitro di Milan - Napoli, ... Europa League, Juventus-Sporting Lisbona: formazioni ufficiali Fantacalcio ® Szczesny dopo il malore notte tranquilla e altri esami: «Tachicardia» La Juve ha appena vinto con lo Sporting Lisbona l’andata dei quarti di finale di Europa League e il portiere polacco si presenta ai microfoni abbracciato al suo compagno Perin, che l’ha sostituito a ... Calvo frena, ma il futuro di Vlahovic può essere lontano dalla Juve: le ultime l'eventuale conquista di Europa League e/o Coppa Italia e sia per quanto riguarda le vicende giudiziarie, possono essere un detonatore. Informalmente il club bianconero ha apposto il prezzo di vendita ... La Juve ha appena vinto con lo Sporting Lisbona l’andata dei quarti di finale di Europa League e il portiere polacco si presenta ai microfoni abbracciato al suo compagno Perin, che l’ha sostituito a ...l'eventuale conquista di Europa League e/o Coppa Italia e sia per quanto riguarda le vicende giudiziarie, possono essere un detonatore. Informalmente il club bianconero ha apposto il prezzo di vendita ...