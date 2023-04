Europa League: la Juve vede la semifinale, per la Roma obiettivo rimonta. In Conference Fiorentina favorita per il titolo (Di venerdì 14 aprile 2023) La prima rete in bianconero di Federico Gatti e il doppio intervento di Mattia Perin nel finale permettono alla Juventus di sconfiggere di misura... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) La prima rete in bianconero di Federico Gatti e il doppio intervento di Mattia Perin nel finale permettono allantus di sconfiggere di misura...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Quarti di Finale! ?? Europa League ?? Sporting CP ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCP - GoalItalia : 2016 - Goal in Promozione 2018 - Goal in Eccellenza 2019 - Goal in Serie D 2020 - Goal in Serie C 2021 - Goal in Se… - lapoelkann_ : E’ meraviglioso dimostrare che si può competere, essere strenui rivali ma con grande signorilità, rispetto e amore!… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - La Juventus vede la semifinale, per la Roma obiettivo rimonta: in Conference Fiorentina favorita per il… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - La Juventus vede la semifinale, per la Roma obiettivo rimonta: in Conference Fiorentina favorita per il… -

Ingresso in campo ritardato di Paredes: Allegri s'infuria. Ecco cosa ha detto Massimiliano Allegri si gode il successo per 1 - 0 contro lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League, ma c'è un episodio che ha mandato su tutte le furie il tecnico della Juve. All'83esimo minuto della sfida contro i portoghesi, Allegri ha chiamato Leandro Paredes per sostituire ... Barcellona, UFFICIALE una cessione ... esterno d'attacco che è stato riscattato per 7 milioni di euro dallo Sporting Lisbona , e che in questi giorni sta giocando da avversario con la Juventus in Europa League. Il club portoghese ha ... Szczesny: gli esami dopo la grande paura in campo, è tutto ok Dopo la grande paura, il sollievo: anche gli esami sostenuti oggi hanno dato buon esito per Szczesny , portiere della Juventus , sentitosi male nel primo tempo della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona , disputatasi ieri all'Allianz Stadium. Il numero uno polacco aveva accusato dolore al petto e affanno, come lui stesso ha descritto nel dopo partita, quando ... Massimiliano Allegri si gode il successo per 1 - 0 contro lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di, ma c'è un episodio che ha mandato su tutte le furie il tecnico della Juve. All'83esimo minuto della sfida contro i portoghesi, Allegri ha chiamato Leandro Paredes per sostituire ...... esterno d'attacco che è stato riscattato per 7 milioni di euro dallo Sporting Lisbona , e che in questi giorni sta giocando da avversario con la Juventus in. Il club portoghese ha ...Dopo la grande paura, il sollievo: anche gli esami sostenuti oggi hanno dato buon esito per Szczesny , portiere della Juventus , sentitosi male nel primo tempo della partita dicontro lo Sporting Lisbona , disputatasi ieri all'Allianz Stadium. Il numero uno polacco aveva accusato dolore al petto e affanno, come lui stesso ha descritto nel dopo partita, quando ... Europa League, Juventus-Sporting Lisbona: formazioni ufficiali Fantacalcio ® Varriale: "Grandi rischi per la Juve, gli uomini di Amorim temibili a Lisbona" Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve nel quarto di finale d’andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ... Juventus-Sporting Lisbona, gli highlights e la favola di Gatti Paradossi del calcio. In una delle Juve più offensive mai schierate da Allegri, segna un difensore: Federico Gatti, di Rivoli, passato dalle giovanili del Toro e, in tre anni, dai dilettanti a un gol ... Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve nel quarto di finale d’andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ...Paradossi del calcio. In una delle Juve più offensive mai schierate da Allegri, segna un difensore: Federico Gatti, di Rivoli, passato dalle giovanili del Toro e, in tre anni, dai dilettanti a un gol ...