Eurolega basket, trentaquattresima giornata: programma e diretta (Di venerdì 14 aprile 2023) Ultima giornata della fase a girone unico (o campionato, scegliete voi) della massima competizione europea dedicata ai migliori club della pallacanestro del Vecchio Continente. In questo venerdì così ricco di appuntamenti, l'Eurolega basket manderà in campo l'ultimo lembo della trentaquattresima giornata, slot finale che concluderà ufficialmente questa prima parte, lunghissima, del torneo. Non è stata una campagna europea fortunatissima per Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna: le due compagini italiane non sono riuscite a staccare il pass per il turno successivo venendo amaramente eliminate. Ecco tutto quello che c'è da sapere con le ultime, il programma e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite.

