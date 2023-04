Euro 7 - Volkswagen chiede il rinvio di almeno un anno (Di venerdì 14 aprile 2023) Chiusa, almeno per ora, la questione del 2035, il tema più caldo per il settore automobilistico diventa la nuova normativa Euro 7. Finora sono state le associazioni di categoria o alcuni rappresentanti dei vari Stati membri dell'Unione Europea a chiedere una profonda modifica, o quantomeno un rinvio dell'entrata in vigore. Quanto la questione sia centrale per il futuro dell'intero comparto lo dimostra un'iniziativa presa dal principale costruttore Europeo, la Volkswagen, che con una mossa abbastanza rara e generalmente lasciata alle dichiarazioni dei manager, ha pubblicato un "position paper" per chiedere una proroga di poco più di un anno che consenta all'intero settore di prepararsi adeguatamente ai nuovi parametri di emissione. In ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 aprile 2023) Chiusa,per ora, la questione del 2035, il tema più caldo per il settore automobilistico diventa la nuova normativa7. Finora sono state le associazioni di categoria o alcuni rappresentanti dei vari Stati membri dell'Unionepea are una profonda modifica, o quantomeno undell'entrata in vigore. Quanto la questione sia centrale per il futuro dell'intero comparto lo dimostra un'iniziativa presa dal principale costruttorepeo, la, che con una mossa abbastanza rara e generalmente lasciata alle dichiarazioni dei manager, ha pubblicato un "position paper" perre una proroga di poco più di unche consenta all'intero settore di prepararsi adeguatamente ai nuovi parametri di emissione. In ...

