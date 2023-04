Ester Cardella | «Le cose che ho imparato sul sesso dal fumetto erotico»

"L'eros contemporaneo" mette in mostra alcune tavole di autrici erotiche italiane contemporanee, tra cui, fumettista indipendente palermitana, alcune firme di Edizioni BD come Caterina ..."L'eros contemporaneo" mette in mostra alcune tavole di autrici erotiche italiane contemporanee, tra cui, fumettista indipendente palermitana, alcune firme di Edizioni BD come Caterina ..."L'eros contemporaneo" mette in mostra alcune tavole di autrici erotiche italiane contemporanee, tra cui, fumettista indipendente palermitana, alcune firme di Edizioni BD come Caterina ...

IL MIO SUBCONSCIO HA SCELTO L'EROS E MI HA RESA LIBERA La Stampa

Dal 14 al 16 aprile torna Torino Comics a Lingotto Fiere, per la sua XXVII edizione. L’evento, organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia, richiama ogni anno nel capoluogo piemo ...