Esposito: «Non un caso se lo Spezia batte l'Inter, ma KO con la Lazio ci sta»

Esposito, prodotto del settore giovanile dell'Inter, ora è allo Spezia e non è riuscito a contenere la Lazio, vittoriosa 0-3 (vedi articolo). Nel post partita su Sky Sport il centrocampista paragona la gara di stasera a quella vinta 2-1 dai liguri sulla squadra di Inzaghi.

UNA BENE, UNA MALE – Lo Spezia non fa certo favori all'Inter: ha vinto un mese fa e poi perso 0-3 con la Lazio. Il centrocampista Salvatore Esposito promuove il lavoro di Leonardo Semplici nonostante il KO pesante: «Dai primi giorni che è arrivato ha portato subito entusiasmo. È uno grintoso, che ti trasmette tanto: lo stiamo cercando di seguire al 100% e i risultati si stanno vedendo. Dobbiamo continuare su questa strada, in settimana lavoriamo tanto. Non a caso

