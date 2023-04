Esplosione in una fattoria, morte 18.000 mucche (Di venerdì 14 aprile 2023) redazione Circa 18.000 mucche sono rimaste uccise nell’Esplosione avvenuta in un’azienda lattiero-casearia nel sud del Texas. Lo hanno annunciato le autorità… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di venerdì 14 aprile 2023) redazione Circa 18.000sono rimaste uccise nell’avvenuta in un’azienda lattiero-casearia nel sud del Texas. Lo hanno annunciato le autorità… L'articolo proviene da Quilink.

