Esplosione in una fattoria del Texas, morte 18.000 mucche (Di venerdì 14 aprile 2023) Circa 18.000 mucche sono morte in un'Esplosione avvenuta di un caseificio del Texas, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. "... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Circa 18.000sonoin un'avvenuta di un caseificio del, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. "...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Circa 18.000 mucche sono morte in un'esplosione avvenuta di un caseificio del Texas #ANSA - ElsiT2843871234 : RT @Agenzia_Ansa: Circa 18.000 mucche sono morte in un'esplosione avvenuta di un caseificio del Texas #ANSA - fisco24_info : Esplosione in una fattoria del Texas, morte 18.000 mucche: La causa forse uno scarico di fumi del letame surriscald… - Aiyo07 : RT @Agenzia_Ansa: Circa 18.000 mucche sono morte in un'esplosione avvenuta di un caseificio del Texas #ANSA - andreastoolbox : Esplosione in una fattoria del Texas, morte 18.000 mucche #in #Esplosione #una #del #fattoria ??????? -