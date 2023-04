Esplode la bacchetta magica ad Arese | guerra delle campane a Paderno Dugnano | ANTEPRIMA

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Stava giocando con una sorta di 'bacchetta magica' luminosa acquistata online che gli esplosa in mano. Un ragazzino… - informamolise : Cronaca nazionale/ Vuole imitare Harry Potter, ma la bacchetta ‘magica’ gli esplode in mano - infoitinterno : Esplode la bacchetta magica di Harry Potter: bimbo ferito a una mano - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Arese, esplode la bacchetta magica di Harry Potter: bimbo ferito a una mano #harrypotter #incidente #arese #11aprile… - infoitinterno : Gioca con una bacchetta 'magica' da Harry Potter che gli esplode in mano: bambino di 11 anni ferito ad Arese -

...batteria power bank a uno studente: otto feriti all'Ispar Amerigo Vespucci Leggi Anche Taranto, amputata mano destra a bimbo di 10 anni per esplosione petardo Lagiocattolo avrebbe ...Nei film di Harry Potter ci sono delle scene in cui lamagicanelle mani dei bambini annerendo le loro facce, senza far loro troppi danni, quasi come succede nei fumetti. Ovviamente,...Un bambino di 11 anni è rimasto ferito ad Arese, in provincia di Milano, mentre stava giocando in casa con unamagica giocattolo ispirata a quelle di Harry Potter. L'oggetto gli è esploso in mano provocandogli lesioni a una mano. Il ricovero al San Gerardo di Monza Dopo l'esplosione del giocattolo, ...

Arese, esplode la bacchetta magica di Harry Potter: bimbo ferito a una mano TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Stava giocando con una sorta di 'bacchetta magica' luminosa acquistata online che gli esplosa in mano. E' accaduto ad un bambino di undici anni in casa sua ad Arese, in provincia di… Leggi ...