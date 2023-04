Esiste ancora nella scuola la distinzione tra informazione preventiva e successiva? Ecco cosa dice l’Aran (Di venerdì 14 aprile 2023) Esiste nella scuola ancora la distinzione tra informazione preventiva e successiva come prevista dall’art. 6 del CCNL scuola del 29.11.2007? Il DS è tenuto a fornire l’informazione successiva “d’ufficio” o solo su “richiesta” delle OO. SS. Territoriali? Riportiamo un orientamento dell'Aran dell'11 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 aprile 2023)latracome prevista dall’art. 6 del CCNLdel 29.11.2007? Il DS è tenuto a fornire l’“d’ufficio” o solo su “richiesta” delle OO. SS. Territoriali? Riportiamo un orientamento dell'Aran dell'11 aprile. L'articolo .

