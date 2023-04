ESCLUSIVA IN – Di Gregorio, l’agente: «Inter-Monza speciale. Sogna ritorno da capitano!» (Di venerdì 14 aprile 2023) Di Gregorio sabato 15 aprile alle 20:45 tornerà a giocare a San Siro, ma soprattutto tornerà a sfidare l’Inter, la squadra con la quale è cresciuto nel settore giovanile. In vista della sfida di domani sera, la redazione di Inter-News.it ha Intervistato in ESCLUSIVA il suo agente Carlo Alberto Belloni, che lo segue da ben undici anni. Il procuratore ha sottolineato l’amore di Michele per i colori nerazzurri, e Sogna il ritorno. Ma intanto si gode la sua prima stagione in Serie A da protagonista con il Monza. Di Gregorio torna a sfidare l’Inter, questa volta però a San Siro. Che emozione sarà per lui? Sarà una partita diversa da tutte le altre, tante emozioni che ritornano dato che ha cominciato a vestire quella maglia ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Disabato 15 aprile alle 20:45 tornerà a giocare a San Siro, ma soprattutto tornerà a sfidare l’, la squadra con la quale è cresciuto nel settore giovanile. In vista della sfida di domani sera, la redazione di-News.it havistato inil suo agente Carlo Alberto Belloni, che lo segue da ben undici anni. Il procuratore ha sottolineato l’amore di Michele per i colori nerazzurri, eil. Ma intanto si gode la sua prima stagione in Serie A da protagonista con il. Ditorna a sfidare l’, questa volta però a San Siro. Che emozione sarà per lui? Sarà una partita diversa da tutte le altre, tante emozioni che ritornano dato che ha cominciato a vestire quella maglia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IvanFCIM : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Di Gregorio, l'agente: «Inter-Monza speciale. Sogna ritorno da capitano!» - - Alberto200801 : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Di Gregorio, l'agente: «Inter-Monza speciale. Sogna ritorno da capitano!» - - internewsit : ESCLUSIVA IN - Di Gregorio, l'agente: «Inter-Monza speciale. Sogna ritorno da capitano!» - -