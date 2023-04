Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Eric Bischoff:” I dipendenti UFC sono più preoccupati dei dipendenti WWE riguardo la fusione.”… - Zona_Wrestling : Eric Bischoff: 'L'AEW è metà di quello che era la WCW' - Zona_Wrestling : Eric Bischoff:”Penso che la vendita della WWE non cambierà il nostro modo di fare business” -

... controllabili sia dalla IA che da giocatori reali (solamente in locale); inoltre, ci sono più scelte, sia a livello di personaggi, comee Kurt Angle, sia a livello di show: potremo ...Tra i nuovi GM giocabili figurano gli stessi Woods e Breeze , oltre a, Kurt Angle e Mick Foley , mentre i nuovi marchi da gestire includono NXT 2.0 e WCW . Sono inoltre disponibili ...... Matt Lake; Second Second Assistant Directors: Kelsi Russell, Justin, Jack A. Birdsall; ... First Assistant Director: Jennifer Wilkinson; Second Assistant Director: Anna VogtAPPEL, "...

Eric Bischoff: “L’AEW è metà di quello che era la WCW” Zona Wrestling

L'AEW è ormai una realtà consolidata da quasi 4 anni e fin da subito si è rivelata una buona concorrente per la WWE. Nonostante questo, Eric Bischoff, storico volto della WCW, non crede che la federaz ...Parlando con TMZ.com, L’Hall of Famer WWE Eric Bischoff ha avuto modo di esprimere il suo pensiero riguardo alla recente vendita della WWE alla Endeavor. “Ci sarà sempre un cambiamento, giusto Non ...