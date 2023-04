Erbaggi FDI | “No all’ampliamento della Fascia Verde”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023) POLITICA ROMA – “Il Sindaco Gualtieri, ancora una volta, pensa di essere sopra le parti e propone una iniziativa eccessiva senza prendere in debita considerazione i cittadini e le loro esigenze. L’ampliamento indiscriminatoa numerosi quartieri interni al raccordo, unito al crescente numero di veicoli che non potranno accedervi, rischia di mettere in ginocchio i romani”. Così Stefano, Consigliere del Comune di Roma (Fratelli d’Italia), davanti alla manifesta intenzioneGiunta Gualtieri di limitare l’accesso delle vetture alle zone centralicittà. “È evidente che né lui né la sua Giunta hanno ben chiaro in mente che un provvedimento come quello che si profila all’orizzonte comporterebbe il diniego alla circolazione di centinaia di migliaia di ...