Equo compenso, cosa prevede la riforma che aumenta gli stipendi dei professionisti (Di venerdì 14 aprile 2023) Le nuove norme entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , a chiudere un percorso lungo più di due anni e che sembrava senza fine. In effetti non sono poche le novità per i ... Leggi su money (Di venerdì 14 aprile 2023) Le nuove norme entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , a chiudere un percorso lungo più di due anni e che sembrava senza fine. In effetti non sono poche le novità per i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Equo compenso per le attività professionali: una battaglia storica della Lega diventata finalmente legge. Un corr… - thelondonboys47 : RT @Patty66509580: Il Parlamento vara l’equo compenso, “il salario minimo dei professionisti”. Ma 800mila autonomi sono tagliati fuori http… - Giudiiiiiiiiii : RT @agostinomela: L'equo compenso è legge. Grazie Bersani, grazie Monti, per averci costretto ad indecorose gare al ribasso che svilivano i… - andrewsword2 : RT @agostinomela: L'equo compenso è legge. Grazie Bersani, grazie Monti, per averci costretto ad indecorose gare al ribasso che svilivano i… - Spacema22867591 : RT @SecolodItalia1: Equo compenso. Architetti, psicologi e avvocati: «La legge Meloni ridà dignità al nostro lavoro» -