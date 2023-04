Energia, tornano i rincari in bolletta: quotazioni del gas in aumento (Di venerdì 14 aprile 2023) Sì, le bollette stanno scendendo, un po' alla volta. Ma presto torneranno a salire, spazzando via un po' di illusioni. Non serve girarci troppo intorno, il prezzo del gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo, tornerà a crescere nei prossimi mesi. Almeno nelle previsioni del presidente dell'Arera, l'Autorità per l'Energia, Stefano Besseghini ascoltato in una audizione alla Commissione Finanze alla Camera. «Nel mese di gennaio 2023 si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo, quella con consumi medi di 1.400 mc/annui, rispetto a dicembre 2022», ha premesso il numero uno di Arera. «Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dal lieve aumento legato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Sì, le bollette stanno scendendo, un po' alla volta. Ma presto torneranno a salire, spazzando via un po' di illusioni. Non serve girarci troppo intorno, il prezzo del gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo, tornerà a crescere nei prossimi mesi. Almeno nelle previsioni del presidente dell'Arera, l'Autorità per l', Stefano Besseghini ascoltato in una audizione alla Commissione Finanze alla Camera. «Nel mese di gennaio 2023 si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo, quella con consumi medi di 1.400 mc/annui, rispetto a dicembre 2022», ha premesso il numero uno di Arera. «Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dal lievelegato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sbrn65 : RT @tempoweb: #Energia, tornano i rincari in #bolletta: quotazioni del #gas in aumento nei prossimi mesi #14aprile #iltempoquotidiano http… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #Energia, tornano i rincari in #bolletta: quotazioni del #gas in aumento nei prossimi mesi #14aprile #iltempoquotidiano http… - tempoweb : #Energia, tornano i rincari in #bolletta: quotazioni del #gas in aumento nei prossimi mesi #14aprile… - fisco24_info : Bollette, ecco perché tornano gli aumenti: l’elettricità +25% e gas +15%: «Le quotazioni dei mercati all’ingrosso d… - Motor1italia : ?? Gli Electric Days 2023 tornano dal 5 al 7 maggio, con oltre 25 Brand e tra Case auto, provider di energia elettr… -