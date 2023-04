Endine | grave infortunio sul lavoro | operaio 18enne si ferisce alla mano con una sega circolare

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 aprile 2023)Gaiano.sulnella tarda mattinata di venerdì 14 aprile aGaiano: undi 18 anni si è ferito a unamentre stava utilizzando una. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il giovane, originario di Sovere, era impegnato nel taglio di un manufatto in laminato all’interno di una ditta che produce serramenti in pvc: per cause ancora in fase di accertamento, il macchinario lo avrebbe ferito sul dorso dellasinistra. Immediata la richiesta di soccorso, con il personale medico arrivato sul posto in pochi minuti con un’ambulanza e l’elicottero arrivato da Bergamo: dopo le prime cure prestate sul posto, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso ...