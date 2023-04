Empoli | Zanetti | «Il risultato è meritato | l’approccio non mi è piaciuto assolutamente»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato dopo la sconfitta dei toscani in casa della Cremonese Paolo, tecnico dell’, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Cremonese. LE PAROLE – «sbagliato, siamo entrati in campo troppo più leggeri rispetto a loro. Dopo lo schiaffo abbiamo iniziato a giocare, ma abbiamodi perdere. Non mi è, ora analizziamo perchè siamo entrati in campo così. Il nostro rimane un ottimo percorso, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia». L'articolo proviene da Calcio News 24.