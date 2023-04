Empoli battuto a Cremona 1-0 Gol decisivo di Dessers Pagelle

(Di venerdì 14 aprile 2023) E' l'la vittima sacrificale della Cremonese che conquista la seconda vittoria consecutiva e tiene accesa, almeno virtualmente, la fiamma della speranza per una corsa salvezza che resta comunque difficilissima. I grigiorossi hanno 7 punti di svantaggio rispetto allo Spezia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabio_ilardi : @Pirichello La cremonese ha appena battuto l empoli senza disporre di 11 fenomeni - ilfrategaudente : Anche la Cremonese ha battuto l’Empoli. Noi 0-0 #Milan - jeanpauldl1998 : @Pirichello Mamma mia che battutona, cabaret and altissimi livelli Però mi ha fatto più ridere che il Milan dei ti… - MomentiCalcio : La #Cremonese spera ancora: #Empoli battuto 1-0 e salvezza a -7 -

Seconda vittoria di fila per la Cremonese che supera, tra le mure amiche dello stadio Zini, l'Empoli per 1 - 0 rilanciando le speranze di salvezza. A decidere il match con i toscani, che apre la trentesima giornata di Serie A, il gol di Dessers dopo 4 minuti che permette ai grigiorossi di continuare a sperare.

Cremonese, seconda vittoria di fila. Battuto l'Empoli 1-0 ma salvezza ... IL GIORNO

Di Simone Golia La Cremonese batte l'Empoli con un gol di Dessers e si porta momentaneamente a 7 punti dallo Spezia Due vittorie di fila in serie A la Cremonese non le centrava da marzo 1996.