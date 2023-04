Empoli | allarme in difesa a nove giorni dall’Inter | infortunio a un big

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’ha perso 1-0 in casa della Cremonese nel tardo pomeriggio di oggi (vedi articolo) e la prossima partita sarà quella con l’Inter. I toscani devono fare i conti con un problema in, per. LO STOP – L’rischia di non poter contare sul difensore Koni De Winter nella partita contro l’Inter. Il giocatore di proprietà della Juventus, autore di un’ottima stagione e una gran partita col Milan sabato scorso, è uscito peral 40’ del match perso con la Cremonese oggi. Tre minuti prima, in un contrasto aereo, era caduto male toccandosi subito il ginocchio destro. Rialzatosi, ha ricevuto palla da un compagno ma nel tentativo di passare il pallone ha sentito un forte dolore sempre al ginocchio e si è buttato a terra. Al suo posto è entrato Sebastian Walukiewicz. Da valutare ...

