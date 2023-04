Emilio Didonè nuovo segretario generale dei Pensionati Cisl (Di venerdì 14 aprile 2023) Cambio al vertice del sindacato Pensionati della Cisl: Emilio Didonè è il nuovo segretario generale. Dopo un periodo di reggenza affidata a Daniela Fumarola, segretaria confederale della Cisl, la Fnp da oggi sarà quindi guidata da Didonè, eletto all’unanimità nel corso del Consiglio generale della Cisl Pensionati. “Un anno di lavoro formidabile, di infaticabile impegno sia nella rappresentanza esterna, sia nella cucitura e nel consolidamento organizzativo”: così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ha ringraziato Fumarola e ha poi fatto gli auguri di buon lavoro a Didonè e alla segreteria: “Con la sua ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) Cambio al vertice del sindacatodellaè il. Dopo un periodo di reggenza affidata a Daniela Fumarola, segretaria confederale della, la Fnp da oggi sarà quindi guidata da, eletto all’unanimità nel corso del Consigliodella. “Un anno di lavoro formidabile, di infaticabile impegno sia nella rappresentanza esterna, sia nella cucitura e nel consolidamento organizzativo”: così ildella, Luigi Sbarra, ha ringraziato Fumarola e ha poi fatto gli auguri di buon lavoro ae alla segreteria: “Con la sua ...

