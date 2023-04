Emergenza rifiuti, il piano di Gualtieri: ’93 milioni da investire sulla pulizia di Roma’ (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Emergenza rifiuti a Roma rappresenta un nodo cruciale nella gestione Gualtieri. Sono diverse le iniziative messe in campo per superare lo stato di degrado provocato dall’abbandono indiscriminato di rifiuti in giro per la città. Un intervento presentato ieri nel corso di un consiglio comunale straordinario nel quale proprio il primo cittadino ha specificato quali sono le misure messe in campo per migliorare la situazione rifiuti nella Capitale. Primo tra tutti un investimento di 93 milioni di euro da destinare alla pulizia della città. Il programma per risolvere l’Emergenza rifiuti In programma ci sono: nuove assunzioni, un incremento del parco mezzi con nuovi acquisti, nuovi cassonetti, nuovi punti di raccolta. Ma il bilancio delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) L’a Roma rappresenta un nodo cruciale nella gestione. Sono diverse le iniziative messe in campo per superare lo stato di degrado provocato dall’abbandono indiscriminato diin giro per la città. Un intervento presentato ieri nel corso di un consiglio comunale straordinario nel quale proprio il primo cittadino ha specificato quali sono le misure messe in campo per migliorare la situazionenella Capitale. Primo tra tutti un investimento di 93di euro da destinare alladella città. Il programma per risolvere l’In programma ci sono: nuove assunzioni, un incremento del parco mezzi con nuovi acquisti, nuovi cassonetti, nuovi punti di raccolta. Ma il bilancio delle ...

