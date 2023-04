Emanuela Orlandi, il fratello Pietro risponde agli attacchi e chiarisce: “Non ho accusato nessuno” (Di venerdì 14 aprile 2023) Pietro Orlandi, con un comunicato ufficiale a firma della sua avvocata Laura Sgrò, ha voluto precisare che nel corso dell’incontro in Vaticano con il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, non ha formulato accuse nei confronti di alcuna persona in merito alla scomparsa della sorella, Emanuela Orlandi. Pietro Orlandi sostiene di aver accolto “con sentimenti positivi” l’apertura dell’inchiesta all’interno del Vaticano, con la volontà del Papa di indagare “ad ampio raggio, senza condizionamenti di sorta e con il fermo invito a non tacere nulla” sulla scomparsa di Emanuela. L’11 aprile scorso Orlandi è stato ricevuto in Vaticano dove ha condiviso con gli inquirenti le informazioni in suo possesso, “tutte, nessuna esclusa”. Il fratello ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023), con un comunicato ufficiale a firma della sua avvocata Laura Sgrò, ha voluto precisare che nel corso dell’incontro in Vaticano con il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, non ha formulato accuse nei confronti di alcuna persona in merito alla scomparsa della sorella,sostiene di aver accolto “con sentimenti positivi” l’apertura dell’inchiesta all’interno del Vaticano, con la volontà del Papa di indagare “ad ampio raggio, senza condizionamenti di sorta e con il fermo invito a non tacere nulla” sulla scomparsa di. L’11 aprile scorsoè stato ricevuto in Vaticano dove ha condiviso con gli inquirenti le informazioni in suo possesso, “tutte, nessuna esclusa”. Il...

