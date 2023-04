Elon Musk prepara la risposta a ChatGPT: «Cerca investitori e ingegneri per la sua nuova start-up di intelligenza artificiale» (Di venerdì 14 aprile 2023) Elon Musk sta lavorando al lancio di una nuova start-up di intelligenza artificiale in grado di competere con ChatGPT, l’applicazione lanciata da OpenAI in grado di fornire istantaneamente risposte testuali coerenti a quesiti di ogni genere. Lo scrive il Financial Times citando fonti vicine al magnate di origine sudafricana. Non pago delle molte avventure imprenditoriali che già lo vedono protagonista – da Tesla a Twitter, da SpaceX a The Boring Company – Musk sarebbe da alcune settimane a caccia di “teste” per dar vita alla sua nuova creatura: ingegneri e riCercatori specializzati in intelligenza artificiale in primis. In parallelo, l’imprenditore sarebbe in dialogo ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023)sta lavorando al lancio di una-up diin grado di competere con, l’applicazione lanciata da OpenAI in grado di fornire istantaneamente risposte testuali coerenti a quesiti di ogni genere. Lo scrive il Financial Times citando fonti vicine al magnate di origine sudafricana. Non pago delle molte avventure imprenditoriali che già lo vedono protagonista – da Tesla a Twitter, da SpaceX a The Boring Company –sarebbe da alcune settimane a caccia di “teste” per dar vita alla suacreatura:e ritori specializzati inin primis. In parallelo, l’imprenditore sarebbe in dialogo ...

