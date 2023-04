(Di venerdì 14 aprile 2023) I risultatinell’anno solare 2022 soddisfano il team dirigenziale. Il Presidente Johnne ha parlato durante l’assemblea degli azionisti. Le sue dichiarazioni sono riportate da Calcio e Finanza. «ha registrato una performance eccezionale e i suoi risultati sono ancora più significativi se consideriamo le sfide che il settore auto si trova ad affrontare. Nel 2022 abbiamo raggiunto nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività con i conti che hanno superato la nostra guidance con una crescita a doppia cifra in tutti i parametri».ha poi parlato dell’attuale competitivitàFormula 1: «L’ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramentonostra competitività. Tuttavia, il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Elkann soddisfatto della Ferrari: «Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale» Il presidente della Scuderia: «Nel… -

Vasseur èdel passo avanti visto in Australia. Un miglioramento sul ritmo gara che ... John e Benedetto (il presidentee l'ad Vigna), come me d'altronde, non sono soddisfatti, ma il ......regina e dopo soli otto mesi di lavoro su un progetto voluto fortemente dal presidente John, ... Coletta è' Siamo andati oltre gli obiettivi che ci eravamo preposti , considerato che ...& Vigna Johne Benedetto Vigna hanno deciso di fare a meno di Mattia Binotto dopo la ... Altrimenti il primo a non esseresarà proprio lui. Oliver Mintzlaff Chi è questo ...

Friburgo-Juve, Allegri soddisfatto a metà: ecco cosa non è piaciuto al tecnico Corriere dello Sport

«Frederic (Vasseur, team principal) sta lavorando per raggiungere questo traguardo», ha assicurato Elkann, sottolineando poi l'importanza ... Ferrari per le diverse esigenze dei ferraristi, «per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...