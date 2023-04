Eli Russell Linnetz | il designer amato anche A$AP Rocky | sfilerà al Pitti Uomo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il nome di Elifa venire in mente subito due cose: la prima è un'immagine, ed è quella diavvolto in una coperta trapuntata firmata ERL (appunto) al Met Gala, nel 2021; la seconda è la sfilata pazzesca a Venice Beach, in cui Eliè diventato il primo guestdella storia del menswear di Dior. Regista, fotografo, stilista, artista poliedrico, da questa settimana il suo nome si legaalla prossima edizione di, che dopo aver comunicato - nelle settimane precedenti - la sfilata di Fendi, annuncia ora che sarà proprio Eliil guestdell'edizione di giugno, con uno show di cui al momento ...

