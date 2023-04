Elezioni a Pomezia | il candidato per la Lega è Fabrizio Salvitti

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 aprile 2023)– ”Ladel Lazio saluta con entusiasmo l’adesione al partito e la candidatura alle prossimecomunali del Comune didi”, cosi’ in una nota il partito di Matteo Salvini annuncia l’entrata nel partito dell’ ex consigliere comunale di Ardea., 54 anni, imprenditore, è stato anche Direttore Generale di Federcontribuenti. ”Sono molto onorato – ha detto– dell’accoglienza che il coordinatore regionale Claudio Durigon e il vicepresidente del Consiglio Regionale Pino Cangemi hanno avuto nei miei riguardi. Farò tutto il possibile per fare in modo che ladiventi il primo partito della città, dopo una amministrazione, come quella uscente, che ha portato ...