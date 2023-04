Elezioni a Fiumicino, il M5S: “Niente alleanza con il Pd? Non ci piace il calciomercato” (Di venerdì 14 aprile 2023) “Come M5S di Fiumicino siamo indipendenti. Il gruppo territoriale ha piena facoltà di decidere: dato che non ci siamo trovati in alcune strategie, abbiamo deciso di correre da soli“. Così il candidato sindaco del M5S a Fiumicino Walter Costanza, interpellato da ilfaroonline.it, in cui ha spiegato il motivo della mancata alleanza con il Pd alle prossime Elezioni comunali. Un’alleanza che invece in altri territori, come ad esempio Latina, è andata in porto (leggi qui). Un mancato matrimonio, secondo Costanza, non dovuto a fatti concreti: “Sul territorio non è successo quello che, ad esempio, è capitato in Regione. Il Pd era a favore dell’inceneritore ed il M5S no, dunque si è andati separati. Invece a Fiumicino – ha spiegato – la questione è diversa. Noi siamo contrari al ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023) “Come M5S disiamo indipendenti. Il gruppo territoriale ha piena facoltà di decidere: dato che non ci siamo trovati in alcune strategie, abbiamo deciso di correre da soli“. Così il candidato sindaco del M5S aWalter Costanza, interpellato da ilfaroonline.it, in cui ha spiegato il motivo della mancatacon il Pd alle prossimecomunali. Un’che invece in altri territori, come ad esempio Latina, è andata in porto (leggi qui). Un mancato matrimonio, secondo Costanza, non dovuto a fatti concreti: “Sul territorio non è successo quello che, ad esempio, è capitato in Regione. Il Pd era a favore dell’inceneritore ed il M5S no, dunque si è andati separati. Invece a– ha spiegato – la questione è diversa. Noi siamo contrari al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Elezioni a Fiumicino, il M5S: “Niente alleanza con il Pd? Non ci piace il calciomercato” - angelo_perfetti : Elezioni a Fiumicino, il M5S: “Niente alleanza con il Pd? Non ci piace il calciomercato” - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Elezioni a Fiumicino, Costanza (M5S): No alla quarta pista. Tassa d’imbarco? Sia per il territorio - angelo_perfetti : Elezioni a Fiumicino, Costanza (M5S): No alla quarta pista. Tassa d’imbarco? Sia per il territorio… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Elezioni a Fiumicino, Baccini: “Abbassare i toni della campagna elettorale o agiremo per vie legali” -