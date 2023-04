Elezioni a Fiumicino, Costanza (M5S): No alla quarta pista. Tassa d’imbarco? Sia per il territorio (Di venerdì 14 aprile 2023) Fiumicino – Continuando gli incontri con i candidati Sindaco a Fiumicino, il Comitato Fuoripista ha avuto il 12 aprile scorso un confronto con Walter Costanza, candidato del Movimento 5 Stelle, accompagnato da una nutrita delegazione. Walter Costanza ha ribadito con forza che la linea del Movimento 5 Stelle, a livello locale non è cambiata ed è in continuità con gli impegni assunti in questi ultimi dieci anni, per uno sviluppo aeroportuale che avvenga esclusivamente all’interno dei confini aeroportuali attuali senza ulteriore consumo di suolo (a livello nazionale con la bocciatura del Masterplan 2030 durante il mandato del ministro Sergio Costa da parte della Commissione tecnica Via/Vas) e a favore dell’individuazione di un terzo aeroporto per la regione Lazio per le compagnie low cost, e a livello ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023)– Continuando gli incontri con i candidati Sindaco a, il Comitato Fuoriha avuto il 12 aprile scorso un confronto con Walter, candidato del Movimento 5 Stelle, accompagnato da una nutrita delegazione. Walterha ribadito con forza che la linea del Movimento 5 Stelle, a livello locale non è cambiata ed è in continuità con gli impegni assunti in questi ultimi dieci anni, per uno sviluppo aeroportuale che avvenga esclusivamente all’interno dei confini aeroportuali attuali senza ulteriore consumo di suolo (a livello nazionale con la bocciatura del Masterplan 2030 durante il mandato del ministro Sergio Costa da parte della Commissione tecnica Via/Vas) e a favore dell’individuazione di un terzo aeroporto per la regione Lazio per le compagnie low cost, e a livello ...

