Elezioni a Fiumicino, c’è un quinto candidato: è Luciano Izzo (Di venerdì 14 aprile 2023) C’è un quinto candidato sindaco a Fiumicino. Dopo Di Genesio Pagliuca (csx), Baccini (cdx), Costanza (M5S) e Cutolo, alla lista si aggiunge Luciano Izzo con la Lista Civica “Nuova Alleanza per Fiumicino”. “Mi candido perchè mi è stato chiesto da molte persone: mi aspetto un’affermazione positiva in queste Elezioni“. A dirlo è Luciano Izzo, interpellato telefonicamente da ilfaroonline.it, spiegando il motivo per cui ha preferito la Lista Civica: “Ho preferito uscire fuori dallo schema dei partiti” ha chiosato. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023) C’è unsindaco a. Dopo Di Genesio Pagliuca (csx), Baccini (cdx), Costanza (M5S) e Cutolo, alla lista si aggiungecon la Lista Civica “Nuova Alleanza per”. “Mi candido perchè mi è stato chiesto da molte persone: mi aspetto un’affermazione positiva in queste“. A dirlo è, interpellato telefonicamente da ilfaroonline.it, spiegando il motivo per cui ha preferito la Lista Civica: “Ho preferito uscire fuori dallo schema dei partiti” ha chiosato. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Elezioni a Fiumicino, il M5S: “Niente alleanza con il Pd? Non ci piace il calciomercato” - angelo_perfetti : Elezioni a Fiumicino, il M5S: “Niente alleanza con il Pd? Non ci piace il calciomercato” - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Elezioni a Fiumicino, Costanza (M5S): No alla quarta pista. Tassa d’imbarco? Sia per il territorio - angelo_perfetti : Elezioni a Fiumicino, Costanza (M5S): No alla quarta pista. Tassa d’imbarco? Sia per il territorio… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Elezioni a Fiumicino, Baccini: “Abbassare i toni della campagna elettorale o agiremo per vie legali” -