Eleonora Caliri | studentessa con sindrome Down | si laurea con tesi sulla violenza di genere ' Sogno di emanciparmi'

A Macerata, una studentessa 34enne con sindrome di Down, si è laureata con una tesi sulla violenza economica di genere. Eleonora Caliri, 34 anni, originaria di Milano ma vive da anni a Porto Recanati

