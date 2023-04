Eintracht Francoforte vs Borussia Monchengladbach – propabili formazioni (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Eintracht Francoforte punta a porre fine a una serie di sei sconfitte in campionato quando sabato 15 aprile sera ospiterà il Borussia Monchengladbach in Bundesliga. Gli ospiti, invece, hanno vinto solo una volta in trasferta durante la prima campagna di Daniel Farke alla guida del club. Il calcio di inizio di Eintracht Francoforte vs Borussia Monchengladbach è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Eintracht Francoforte vs Borussia Monchengladbach a che punto sono le due squadre Eintracht Francoforte In effetti, il Francoforte ha ottenuto tre punti nelle ultime sei partite, il risultato più basso di tutta la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 aprile 2023) L’punta a porre fine a una serie di sei sconfitte in campionato quando sabato 15 aprile sera ospiterà ilin Bundesliga. Gli ospiti, invece, hanno vinto solo una volta in trasferta durante la prima campagna di Daniel Farke alla guida del club. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIn effetti, ilha ottenuto tre punti nelle ultime sei partite, il risultato più basso di tutta la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? #DiMarzio: '#Aouar può arrivare in #SerieA a zero, un club italiano in pole' 'La #Roma inizia a muoversi, è la squad… - ProfidiAndrea : ?? #DiMarzio: '#Aouar può arrivare in #SerieA a zero, un club italiano in pole' 'La #Roma inizia a muoversi, è la… - Milannews24_com : Calciomercato Milan: concorrenza Eintracht per il talento francese - Sorare4bunnies : ?? BREAKING NEWS ?????? ?? Come vi avevamo anticipato un mese fa ????Omar Marmoush non rinnoverà con il @VfL_Wolfsburg… - psbrdx : RT @roadto_Budapest: Ci stiamo giocando questo fenomeno senza squadra a 24 anni con ll’Eintracht Francoforte, mi dispiace @mourinho -