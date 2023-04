Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach (sabato 15 aprile 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Eintracht Francoforte di Glasner è uscito per la prima volta dopo diversi mesi dalle posizioni europee a seguito della sconfitta sul campo del Leverkusen. Un KO pesante ma che potrebbe alla fine risultare indolore in caso di approdo alla finale di DFB Pokal, con una tra Friburgo e Lipsia come sfidanti che già occupano un piazzamento nelle prossime InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 14 aprile 2023) L’di Glasner è uscito per la prima volta dopo diversi mesi dalle posizioni europee a seguito della sconfitta sul campo del Leverkusen. Un KO pesante ma che potrebbe alla fine risultare indolore in caso di approdo alla finale di DFB Pokal, con una tra Friburgo e Lipsia come sfidanti che già occupano un piazzamento nelle prossime InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? #DiMarzio: '#Aouar può arrivare in #SerieA a zero, un club italiano in pole' 'La #Roma inizia a muoversi, è la squad… - ProfidiAndrea : ?? #DiMarzio: '#Aouar può arrivare in #SerieA a zero, un club italiano in pole' 'La #Roma inizia a muoversi, è la… - Milannews24_com : Calciomercato Milan: concorrenza Eintracht per il talento francese - Sorare4bunnies : ?? BREAKING NEWS ?????? ?? Come vi avevamo anticipato un mese fa ????Omar Marmoush non rinnoverà con il @VfL_Wolfsburg… - psbrdx : RT @roadto_Budapest: Ci stiamo giocando questo fenomeno senza squadra a 24 anni con ll’Eintracht Francoforte, mi dispiace @mourinho -