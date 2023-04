Eddie Kingston conferma il problema alla schiena: “Ho un’ernia, dovrò operarmi” (Di venerdì 14 aprile 2023) Durante l’ultima puntata di ROH TV, Eddie Kingston ha confermato l’entità dell’infortunio alla schiena, aggravatosi durante Supercard of Honor, nel match valido per il ROH World Title contro Claudio Castagnoli. Il Mad King ha affermato di avere un’ernia alla schiena da diverso tempo ormai e che dovrà molto probabilmente operarsi. L’infortunio tormenta il wrestler AEW e ROH da settembre ormai, tanto da “non farlo dormire la notte” dal dolore. Ignoti i tempi di recupero, si opererà subito? Sono per ora ignoti i tempi di recupero, ma Kingston è dunque ormai prossimo ad un’operazione che lo terrà lontano dai ring per diverso tempo. Tutto lo staff di Zona Wrestling augura pronta guarigione al Mad King e vi aggiorneremo sulle ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 aprile 2023) Durante l’ultima puntata di ROH TV,hato l’entità dell’infortunio, aggravatosi durante Supercard of Honor, nel match valido per il ROH World Title contro Claudio Castagnoli. Il Mad King ha affermato di avereda diverso tempo ormai e che dovrà molto probabilmente operarsi. L’infortunio tormenta il wrestler AEW e ROH da settembre ormai, tanto da “non farlo dormire la notte” dal dolore. Ignoti i tempi di recupero, si opererà subito? Sono per ora ignoti i tempi di recupero, maè dunque ormai prossimo ad un’operazione che lo terrà lontano dai ring per diverso tempo. Tutto lo staff di Zona Wrestling augura pronta guarigione al Mad King e vi aggiorneremo sulle ...

