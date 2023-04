“Ecco chi esce stavolta” Amici 22 | l’annuncio di Maria De Filippi spiazza tutti | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 aprile 2023) Chi è uscito dalla quinta puntata del Serale di22? Prima di arrivarci ripercorriamo un po’ gli avvenimenti più importanti della serata presentata daDe. Tanto per cominciare ospiti della puntata sono stati Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori .Con loro anche Francesco Cicchella, il quale è arrivato in studio cantando il brano di Achille Lauro, Me ne frego. Come sempre. per scegliere la squadra a cui far iniziare le danze, i giudici hanno dovuto tenere un ombrello solo con l’indice della mano. Ha vinto Michele Bravi, che ha pescato la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Prima prova: Guanto di sfida Isobel vs Maddalena, ha vinto la ballerina australiana. Poco dopo per la seconda prova: Ramon vs Cricca con Angelina, hanno vinto i due cantanti. Terza prova: Isobel vs Angelina, ha vinto la ballerina. ...