Ecco a cosa serve il documento della Cina per l’Afghanistan (Di venerdì 14 aprile 2023) La Repubblica popolare cinese ha appena pubblicato un documento di posizionamento sull’Afghanistan: un testo fatto di principi e condizioni generali del tutto simile a quello uscito tempo fa sull’Ucraina, che arriva in netta controtendenza rispetto alla mosse delle Nazioni Unite. Mentre infatti il Palazzo di Vetro decide di rivedere al ribasso le attività di collaborazione con Kabul, come rappresaglia per la fatwa talebana che impedisce alle donne di lavorare con le agenzie onusiane, lo Zhongnanhai decide di delineare gli intenti di collaborazione. Narrazioni e interessi Quanto accade è rilevante perché la Cina è membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ma sembra ignorare le linee prese dall’istituzione. Ma di più: andando in controtendenza con esse dimostra quasi di non esserne interessata, seguendo la volontà di creare ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 aprile 2023) La Repubblica popolare cinese ha appena pubblicato undi posizionamento sul: un testo fatto di principi e condizioni generali del tutto simile a quello uscito tempo fa sull’Ucraina, che arriva in netta controtendenza rispetto alla mosse delle Nazioni Unite. Mentre infatti il Palazzo di Vetro decide di rivedere al ribasso le attività di collaborazione con Kabul, come rappresaglia per la fatwa talebana che impedisce alle donne di lavorare con le agenzie onusiane, lo Zhongnanhai decide di delineare gli intenti di collaborazione. Narrazioni e interessi Quanto accade è rilevante perché laè membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ma sembra ignorare le linee prese dall’istituzione. Ma di più: andando in controtendenza con esse dimostra quasi di non esserne interessata, seguendo la volontà di creare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - ProVitaFamiglia : ?? ESCLUSIVA – Parla la maestra sospesa per aver pregato: «Ecco cosa è successo» Leggi qui la nostra intervista all… - GiulioMarini2 : Era quello che volevo significare: ho ben conservata la nota della Commissione Europea secondo cui anche gli organi… - gjscco : RT @MikLen70: @JohnHard3 Ecco, finalmente questo #GovernoDegliOrrori con la sua #MeloniVergogna in testa ha stabilito un record! E hanno gi… - Mariusmaior1 : RT @MariaC08220254: Ecco cosa di cosa sono capaci alla @FIGC Ma tanto tratta si l'Inter non la Juventus, dunque...Ascoltate, ne vale la pe… -