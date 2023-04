Earth Day 2023 sabato 22 aprile, giornata della Terra a Roma: eventi in programma (Di venerdì 14 aprile 2023) Avverrà a Villa Borghese il 22 aprile 2023, l’Earth Day 2023 nella città di Roma. Come sappiamo, ogni anno l’evento celebra la giornata Mondiale della Terra, con interessanti attività per la tutela del pianete e contro la crisi climatica. La manifestazione si svolgerà tra il 21 e il 25 aprile, con gli eventi che si svolgeranno tra il Galoppatoio di Villa Borghese e la Terrazza del Pincio. Oggi siamo arrivati alla 53esima edizione dell’evento, che ogni anno prende piede in tutto il mondo. L’Earth Day a Villa Borghese La manifestazione risulta tra le più importanti in chiave ambientalista con l’organizzazione delle Nazioni Unite. In tutto il mondo, questa manifestazione coinvolge ogni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Avverrà a Villa Borghese il 22, l’Daynella città di. Come sappiamo, ogni anno l’evento celebra laMondiale, con interessanti attività per la tutela del pianete e contro la crisi climatica. La manifestazione si svolgerà tra il 21 e il 25, con gliche si svolgeranno tra il Galoppatoio di Villa Borghese e lazza del Pincio. Oggi siamo arrivati alla 53esima edizione dell’evento, che ogni anno prende piede in tutto il mondo. L’Day a Villa Borghese La manifestazione risulta tra le più importanti in chiave ambientalista con l’organizzazione delle Nazioni Unite. In tutto il mondo, questa manifestazione coinvolge ogni ...

