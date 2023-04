È stato Piantedosi a chiedere alla Prefettura di convocare gli ultras e De Laurentiis (Repubblica) (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella riunione di ieri al Viminale si è discusso a lungo della festa per lo scudetto del Napoli e soprattutto delle tensioni tra gruppi organizzati del tifo e il presidente del club, De Laurentiis. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spinto per la creazione di un dialogo tra le due parti. E’ stato lui a volere che la Prefettura convocasse un tavolo che comprendesse ultras e De Laurentiis. La Repubblica Napoli, con Dario Del Porto, scrive: “Il Viminale indica la strada del dialogo per blindare la festa scudetto e chiede al prefetto di convocare un tavolo con la tifoseria organizzata”. Piantedosi ha acconsentito a inviare più agenti in città, in occasione della festa per lo scudetto, ma ha anche insistito sulla necessità di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella riunione di ieri al Viminale si è discusso a lungo della festa per lo scudetto del Napoli e soprattutto delle tensioni tra gruppi organizzati del tifo e il presidente del club, De. Il ministro dell’Interno, Matteo, ha spinto per la creazione di un dialogo tra le due parti. E’lui a volere che laconvocasse un tavolo che comprendessee De. LaNapoli, con Dario Del Porto, scrive: “Il Viminale indica la strada del dialogo per blindare la festa scudetto e chiede al prefetto diun tavolo con la tifoseria organizzata”.ha acconsentito a inviare più agenti in città, in occasione della festa per lo scudetto, ma ha anche insistito sulla necessità di ...

