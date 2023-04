È stato arrestato l’uomo sospettato di aver diffuso i documenti riservati dell’intelligence americana (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri l’Fbi ha arrestato un membro della Air National Guard, la componente aerea della Guardia Nazionale degli Stati Uniti, sospettato di aver pubblicato online decine di documenti riservati provenienti dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Si tratta di un ragazzo di 21 anni di nome Jack Teixeira un membro dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard, l’Aeronautica militare del Massachusetts. Il New York Times, che per primo ha dato la notizia, ha ipotizzato che Teixeira possa essere l’amministratore del gruppo sull’app di messaggistica Discord su cui sono comparsi per la prima volta questi documenti — un gruppo chiamato Thug Shaker Central, dove circa una trentina di persone, per lo più giovani uomini e adolescenti, parlavano di armi, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri l’Fbi ha arreun membro della Air National Guard, la componente aerea della Guardia Nazionale degli Stati Uniti,dipubblicato online decine diprovenienti dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Si tratta di un ragazzo di 21 anni di nome Jack Teixeira un membro dell’aladella Massachusetts Air National Guard, l’Aeronautica militare del Massachusetts. Il New York Times, che per primo ha dato la notizia, ha ipotizzato che Teixeira possa essere l’amministratore del gruppo sull’app di messaggistica Discord su cui sono comparsi per la prima volta questi— un gruppo chiamato Thug Shaker Central, dove circa una trentina di persone, per lo più giovani uomini e adolescenti, parlavano di armi, ...

