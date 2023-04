E se Snoopy esistesse davvero? Ecco il cane Bayley | un vero sosia dell’amico di Charlie Brown ne parla pure la CNN

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Mettiamo caso chee che la CNNsse di lui vivo, in carne ed ossa. Le cose stanno quasi così perché sui social spopola una cagnolina di nomeche è molto ma molto somigliante all’amico a quattro zampe di Chalie. Attenzione però:non è un beagle (la razza alla quale si è ispirato Charles M. Schlulz per disegnare il famoso fumetto) ma è una sheepadoodle femmina: la mamma è un pastore inglese e il papà un barboncino. Il profilo Instagram diconta 200 mila follower e i commenti sono quasi tutti sulla stessa falsariga: “Ciao”, “Ma tu sei”, “esiste”. Difficile non pensarlo e non solo per la somiglianza del musetto ma ...