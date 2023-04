E’ morto l’ex sindaco di Bollate Rolando Russo

(Di venerdì 14 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si è spento questa mattina, venerdì 14 aprile,, imprenditore e politico di primo piano ae non solo.dice addio alera un costruttore che realizzò diversi interventi edilizi ae a Baranzate, ma è stato anche impegnato attivamente in politica nel Partito socialista. Fu... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CMangialomini : ma ci pensate che l'anno prossimo sulla parete delle foto degli ex concorrenti ci sarà il limone surgelato col topo… - iltirreno : Omicidio di Vada, parla l’ex moglie della vittima: «Non so se mio padre è ancora vivo». Continuano le ricerche ma d… - Donatel09064683 : RT @OIPAItalia: Runner morto. OIPA: «Fugatti contro tutti: contro Ispra e l’ex Ministro Costa». L’OIPA ha inviato istanza di accesso agli a… - Eli74505503 : RT @OIPAItalia: Runner morto. OIPA: «Fugatti contro tutti: contro Ispra e l’ex Ministro Costa». L’OIPA ha inviato istanza di accesso agli a… - pollypulas : RT @OIPAItalia: Runner morto. OIPA: «Fugatti contro tutti: contro Ispra e l’ex Ministro Costa». L’OIPA ha inviato istanza di accesso agli a… -

Due, infine, i documentari fuori concorso: "Peso", che ... per sposare la sua nuova fidanzata,marito vuole ottenere il ...Chiara la richiesta di Albenga: 'Non possiamo passare un'altra estate come quella appena […] Navigazione articoli Savona,Questore Vittorino GrilloE' mancato a 69 anniQuestore di Savona Vittorino Grillo. Coprì la carica per 4 anni ...Permanente di Protezione Civile'...'uomo èprecipitando con il deltaplano dopo essersi lanciato da ...