È già iniziata la lunga e malconcia campagna elettorale per le europee 2024

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 aprile 2023) In un Paese pazzesco come l’Italia è già cominciata lapiùdella storia repubblicana, tra un anno e più si vota per le elezionie fin da ora gli stati maggiori dei partiti sono al lavoro. Lo si dice sempre ma questa volta è particolarmente vero: questa volta si tratta di elezioni fondamentali, forse storiche essendo in gioco la tradizionale leadership politica dell’Unione europea a trazione popolare-socialista mediante il sorgere di un’egemonia popolari-destra-estrema destra. Ma come sempre lesono un grandissimo test di valore politico nazionale nella quale la posta in gioco stavolta è decisiva per tutti tanti è vero che hanno preso a circolare forti indiscrezioni sulla volontà dei leader di candidarsi. Nel quadro politico da ieri c’è in più l’enigma del ...