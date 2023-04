E alla fine arriva il Tar: dagli orsi alle nocciole, sentenze bizzarre per bizzarri ricorsi (Di venerdì 14 aprile 2023) Non solo orsi. Dalle nocciole alla musica fino alle start-up sono tante, forse troppe, le questioni sulle quali tocca spesso ai Tar e al Consiglio di stato mettere l’ultima parola. A volte con l'esito di risolvere le controversie, altre con il risultato di impedire soluzioni definitive, com’è nella vicenda dell’orsa JJ4 che lo scorso 5 aprile ha aggredito e ucciso il 35enne Andrea Papi. E d’altronde i tribunali amministrativi sono il luogo deputato ad accogliere i ricorsi contro qualsiasi provvedimento delle pubbliche amministrazioni. E’ inevitabile insomma che il campionario sia vastissimo, tanto quanto l’ossessione italiana per i ricorsi, animati da quei comitati pro o anti qualsiasi cosa sempre pronti ad adire le vie legali. Nel mare magnum delle decisioni – anche ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 aprile 2023) Non solo. Dmusica finostart-up sono tante, forse troppe, le questioni sulle quali tocca spesso ai Tar e al Consiglio di stato mettere l’ultima parola. A volte con l'esito di risolvere le controversie, altre con il risultato di impedire soluzioni definitive, com’è nella vicenda dell’orsa JJ4 che lo scorso 5 aprile ha aggredito e ucciso il 35enne Andrea Papi. E d’altronde i tribunali amministrativi sono il luogo deputato ad accogliere i riccontro qualsiasi provvedimento delle pubbliche amministrazioni. E’ inevitabile insomma che il campionario sia vastissimo, tanto quanto l’ossessione italiana per i ric, animati da quei comitati pro o anti qualsiasi cosa sempre pronti ad adire le vie legali. Nel mare magnum delle decisioni – anche ...

