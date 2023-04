Durigon: "Con l'Inail obiettivo è quota zero morti sul lavoro" (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 aprile 2023 "Giornata molto importante, le linee guida del Civ Inail hanno dato innovazione al mondo del lavoro e un adeguamento di quelle che possono essere attività Inail per contrastare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 aprile 2023 "Giornata molto importante, le linee guida del Civhanno dato innovazione al mondo dele un adeguamento di quelle che possono essere attivitàper contrastare il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cctmwebsite : RT @MariaRosaSeraf2: @elenataramaria @BalleriniPaola @DurigonClaudio Ride Durigon,con quel faccione ha di molto da ridere,maleducato e catt… - inotg_inot59 : @InfinitoIsacco Durigon è quello che viveva in un appartamento pagato dall' Ugl che poi ha comprato con pochi soldi… - Al35866436Carlo : @Frances99687883 Durigon il super fecciaro non ti preoccupare la commissione d inchiesta sui 49 milioni vi farà un… - RoxGinny64 : RT @MariaRosaSeraf2: Nemmeno le 20.000 donne la amano Durigon non si illuda ma dobbiamo,ahimè,sopportarla,ci ridia #opzionedonna 2021,così… - ManginiStefy : RT @MariaRosaSeraf2: Nemmeno le 20.000 donne la amano Durigon non si illuda ma dobbiamo,ahimè,sopportarla,ci ridia #opzionedonna 2021,così… -