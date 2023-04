Durante: «Inter Women, serve migliorare. Contro la Roma grande lotta!» (Di venerdì 14 aprile 2023) Durante parla di quanto fatto finora con l’Inter Women e della prossima sfida di campionato Contro la Roma (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal portiere nerazzurro su Inter TV. grande SFIDA – Francesca Durante parla del suo percorso con la Nazionale italiana e con l’Inter Women. Così il portiere è Intervenuto ai microfoni di Inter TV: «Io protagonista in Nazionale? È stata una bella prestazione di squadra, abbiamo lavorato bene tutta la settimana. Tutte noi ci tenevamo a fare una grande prestazione perché era l’ultimo ritiro prima del pre-Mondiale e quindi volevamo dare un segnale forte. Con l’Inter Women abbiamo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023)parla di quanto fatto finora con l’e della prossima sfida di campionatola(vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal portiere nerazzurro suTV.SFIDA – Francescaparla del suo percorso con la Nazionale italiana e con l’. Così il portiere èvenuto ai microfoni diTV: «Io protagonista in Nazionale? È stata una bella prestazione di squadra, abbiamo lavorato bene tutta la settimana. Tutte noi ci tenevamo a fare unaprestazione perché era l’ultimo ritiro prima del pre-Mondiale e quindi volevamo dare un segnale forte. Con l’abbiamo ...

