Droga venduta tramite i social | pusher arrestato nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vendeva la, poi la consegna la effettuava a domicilio.un 31enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli erano a via Pisciarelli quando hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, di diverse dosi di marijuana per un peso complessivo di 45 grammi e della somma contante di 325 euro in piccolo taglio. Un sequestro che ha permesso ai carabinieri di perquisire anche l’abitazione di D’Angiò e lì sono stati rinvenuti altri 277 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un panetto di hashish da 95 grammi, 2 bilancini di precisone e la somma di 10.459 euro. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che il 31enne fosse molto ...